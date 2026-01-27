Estelle Denis et Raymond Domenech : Les retrouvailles face aux caméras ! Guillaume est en train d’écrire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Séparés depuis 2020, Estelle Denis et Raymond Domenech ont fait parler d'eux notamment avec la demande en mariage de celui qui était alors sélectionneur de l'équipe de France après l'élimination des Bleus à l'Euro 2008. Et ils vont d'ailleurs se retrouver devant les caméras et pour la bonne cause.

C'est une histoire d'amour qui a largement fait parler à la télévision. Et pour cause, la journaliste de sport Estelle Denis était en couple avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech. Une histoire évidemment marquée par la demande en mariage de ce dernier en direct sur M6 après l'élimination des Bleus dès la phase de poule de l'Euro 2008. Depuis ce 17 juin 2008, le couple a été très discret et s'est finalement séparé en 2020.

Estelle Denis et Raymond Domenech se retrouvent Mais ils vont toutefois se retrouver devant les caméras. Et pour cause, Estelle Denis est à l'initiative de l'organisation d'un match caritatif du Variétés Club de France qui va disputer la première édition de son opération "Des buts contre le cancer". Ce sera le samedi 28 mars prochain à Compiègne. Une équipe de chercheurs de l'établissement Gustave-Roussy (Villejuif), spécialisé dans la lutte contre le cancer, affrontera donc plusieurs anciennes gloires du football français sous la direction de... Raymond Domenech.