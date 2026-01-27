Vol de serviettes au Maroc : Ça ne s’arrête pas ! Encore une vidéo édifiante

Le 18 janvier, le Sénégal a défié le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et ce, à Rabat. Les Lions de la Teranga se sont imposés par le plus petit des scores, et ce, à l'issue des prolongations. Durant la partie, Edouard Mendy a été victime de vols de serviette à répétition, et ce, de la part de stadiers, de ramasseurs de balle et même de joueurs des Lions de l'Atlas. Un épisode qui s'est reproduit ce dimanche à Casablanca.
Le Sénégal et le Maroc ont validé leur ticket pour la finale de la CAN 2025. Les deux équipes se sont donc affrontés le dimanche 18 janvier au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat. Dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, Brahim Diaz a eu une occasion en or d'offrir le titre aux Lions de l'Atlas. Toutefois, sa panenka sur penalty a été captée par Edouard Mendy. A l'issue des prolongations, les Lions de la Teranga ont finalement été sacrés, et ce, grâce à leur victoire 1-0. S'il a réussi à conserver sa cage inviolée contre le Maroc, Edouard Mendy a eu beaucoup de mal à garder sa serviette.
Maroc-Sénégal : Edouard Mendy a été victime de vols de serviette
Lors du choc entre le Sénégal et le Maroc, des stadiers, des ramasseurs de balle et même des joueurs de Walid Regragui étaient en mission pour subtiliser la serviette d'Edouard Mendy. A tel point que Yehvann Diouf a dû donner de sa personne pour qu'il puisse garder sa serviette à ses côtés. Un cas qui n'est pas isolé au Maroc.
Nouvelle tentative de vol de serviette au Maroc
Opposé au Maroc en demi-finale de la CAN 2025, Stanley Nwabali - le gardien du Nigeria - a également été victime de vols de serviettes. Et ce dimanche, un autre épisode du genre a été filmé. Grâce à des images partagées par RMC Sport sur X, on peut voir qu'un agent de sécurité du stade Mohammed V de Casablanca a essayé de s'emparer de la serviette du portier de l'AS Maniema, et ce lors du duel face Wydad Casablanca en coupe de la CAF.