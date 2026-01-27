«Je l'ai trouvé très beau» : Estelle Denis a eu le coup de foudre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son couple avec Raymond Domenech était ultra-médiatique, Estelle Denis s'est séparée de l'ancien sélectionneur des Bleus il y a quelques années. Et depuis, la journaliste de RMC est très discrète sur sa vie privée, mais elle a récemment évoqué la façon dont elle a rencontré son nouveau conjoint.

Pendant des nombreuses années, Estelle Denis a été sur le devant de la scène à cause du couple qu'elle formait avec Raymond Domenech. Il faut dire que pendant qu'elle était journaliste de sport sur M6, l'ancien footballeur professionnel était quant à lui sélectionneur de l'équipe de France. Une situation qui a débouché sur une scène devenue mythique. Le 17 juin 2008, après l'élimination des Bleus dès la phase de poule de l'Euro, Raymond Domenech demande alors Estelle Denis en mariage en direct à la télévision. Désormais séparée de l'ancien sélectionneur tricolore, la journaliste de RMC a décidé de mener une relation plus discrète sur laquelle elle s'est très peu confiée.

Estelle Denis a eu le coup de foudre pour Marc Thiercelin En effet, depuis 2022, Estelle Denis partage sa vie avec le skipper Marc Thiercelin, 65 ans. Auprès de Gala en septembre dernier, la journaliste de RMC dévoilait d'ailleurs les coulisses de sa rencontre avec son nouveau compagnon qu'elle a rapidement « trouvé très beau ». Ce fut donc le coup de foudre. « J’ai été séduite par ce mélange de force très masculine, telle qu’on l’imagine chez un marin, et de grande sensibilité. J’aimais aussi qu’on… ne soit pas d’accord sur grand-chose. Cet été, par exemple, on est partis en van parcourir la Scandinavie, et moi qui suis hyper carrée, limite maniaque, j’ai adoré. Marc m’aide à lâcher prise », ajoute Estelle Denis.