Estelle Denis - Demande en mariage : Domenech revient sur le malaise !

La soir de l'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2008 après une défaite contre l'Italie, Raymond Domenech avait provoqué un immense malaise en demandant Estelle Denis en mariage en direct à la télévision, quelques minutes seulement après la revers de son équipe. 17 ans plus tard, l'ancien sélectionneur national revient sur cette séquence qui avait beaucoup fait parler.

Les faits remontent au soir du 17 juin 2008, alors que l'équipe de France jouait ce soir-là un troisième match de poules décisif pour la suite de son aventure à l'Euro. Au final, les Bleus de Raymond Domenech s'inclinent piteusement sur le score de 2-0 contre la Squadra Azzurra et sont donc éliminés de cet Euro au bout de seulement trois rencontres. Mais c'est surtout l'intervention d'après-match de Domenech qui fera scandale...

« J’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle » Interrogé en direct au micro de M6 afin de réagir sur la défaite de l'équipe de France et cette élimination prématurée à l'Euro 2008, Domenech avait créé un immense malaise en demandant la main de sa compagne de l'époque, Estelle Denis : « J’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle. Donc c’est aujourd’hui que je lui demande. Je sais que c’est difficile mais c’est dans ces moments-là qu’on a besoin de tout le monde et moi j’ai besoin d’elle ». Un malaise d'autant plus grand que sa compagne était en direct sur M6 depuis le plateau de l'émission 100% Foot, à Paris, et qu'elle a dû prendre la parole juste après cette intervention de Domenech.