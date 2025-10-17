Adrien Rabiot : La polémique éclate à l'étranger !

Axel Cornic

Ces derniers mois, les blessés n’ont pas manqué en équipe de France avec notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué sans oublier plus récemment Kylian Mbappé. Et cela a attiré quelques problèmes à Didier Deschamps, avec le Paris Saint-Germain ainsi qu’avec le Real Madrid.

Les polémiques n’ont pas manqué lors des dernières trêves internationales. Didier Deschamps s’est notamment attiré les foudres de quelques clubs comme le PSG et le Real Madrid, pas vraiment contents de voir leurs stars se blesser avec l’équipe de France. Et ce n’est pas fini...

Rabiot blessé avec l’équipe de France Car un nouveau joueur majeur des Bleus s’est blessé, en la personne d’Adrien Rabiot. De retour à l’AC Milan, ce dernier a passé des examens médicaux et l’IRM aurait décelé une lésion à un mollet, avec son absence qui pourrait donc être d’un mois. Pourtant, Deschamps avait minimisé les choses lorsqu’il avait été interrogé sur l’état de son milieu, évoquant un simple coup.