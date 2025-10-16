Succession de Deschamps : Déjà un «problème» avec Zidane !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sauf énorme surprise, le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France ne sera d’autre que Zinédine Zidane. Amené à évoquer l’arrivée de son ancien coéquipier à la tête des Bleus, Patrick Vieira a affirmé avec humour que « Zizou » représentait un problème.

Depuis plusieurs mois déjà, Didier Deschamps a annoncé que son temps à la tête de l’équipe de France était compté. Le sélectionneur tricolore, en poste depuis 2012, laissera sa place à l’issue de la Coupe du monde 2026. Forcément, son successeur semble tout naturellement trouvé avec Zinédine Zidane.

Zidane devrait succéder à Deschamps Il y a quelques jours, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 a officiellement confirmé sa volonté de devenir sélectionneur de l’équipe de France. « Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien », confiait « Zizou » au festival sportif de Trente. Ainsi, Zidane semble parti pour prendre en main les Bleus après un long mandat de Didier Deschamps.