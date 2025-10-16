Succession de Deschamps : Déjà un «problème» avec Zidane !

Sauf énorme surprise, le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France ne sera d’autre que Zinédine Zidane. Amené à évoquer l’arrivée de son ancien coéquipier à la tête des Bleus, Patrick Vieira a affirmé avec humour que « Zizou » représentait un problème.
Depuis plusieurs mois déjà, Didier Deschamps a annoncé que son temps à la tête de l’équipe de France était compté. Le sélectionneur tricolore, en poste depuis 2012, laissera sa place à l’issue de la Coupe du monde 2026. Forcément, son successeur semble tout naturellement trouvé avec Zinédine Zidane.
Zidane devrait succéder à Deschamps
Il y a quelques jours, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 a officiellement confirmé sa volonté de devenir sélectionneur de l’équipe de France. « Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien », confiait « Zizou » au festival sportif de Trente. Ainsi, Zidane semble parti pour prendre en main les Bleus après un long mandat de Didier Deschamps.
« Ce sont des bons problèmes »
Ancien coéquipier des deux hommes en sélection, Patrick Vieira a répondu avec humour sur la possibilité de voir Zidane débarquer en Bleu : « Ce sont des bons problèmes, ce sont des problèmes de riches, comme on dit (rire, ndlr) », confie-t-il à FootMercato.