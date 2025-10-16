Un Marseillais annonce la prochaine équipe de Zidane !

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a pas encore officialisé son prochain défi, bien qu'il ait récemment annoncé son souhait de devenir sélectionneur. Et pour Eric Di Meco, cela ne fait aucun doute que le Ballon d'Or 1998 succédera à Didier Deschamps.
Alors que Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde, le nom de son remplaçant n'est pas encore officiellement connu, mais tout laisse penser qu'il s'agira de Zinedine Zidane. Ce que confirme l'ancien joueur de l'OM Eric Di Meco.
Di Meco vend la mèche pour Zidane ?
« On sait que ce sera Zizou donc l’annonce, ce n’est pas si grave que ça ! Ce n’est pas si important. Sauf que, soit tu le faisais longtemps avant la Coupe du Monde, soit tu le fais après. Je pense que Didier ne va pas être content si on le fait juste trop tard. Je trouve qu’il aurait fallu le faire en début de saison, de suite. Est-ce qu’il ne se dit pas ‘Si on commence à m’annoncer Zidane au mois de février, mars et qu’au prochain rassemblement il n’y a plus d’enjeu, les questions ne vont être que sur Zidane », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
« Quand tu vois ce qu’il s’était passé pour le pauvre Jacques Santini qui avait eu des soucis et qui devait partir. […] On parlait du fait que c’est le président qui décide, mais que le président se couche devant Didier. Mais pour services rendus, sur sa sortie on peut juste l’écouter un peu quand même, si jamais il a des requêtes. On ne peut pas essayer de faire les choses proprement par rapport à ce qu’il a fait en Equipe de France et pour lui ? Tu sais que c’est Zizou qui arrive derrière et il n’y a rien de grave… », ajoute Eric Di Meco.