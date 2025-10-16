Un Marseillais annonce la prochaine équipe de Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a pas encore officialisé son prochain défi, bien qu'il ait récemment annoncé son souhait de devenir sélectionneur. Et pour Eric Di Meco, cela ne fait aucun doute que le Ballon d'Or 1998 succédera à Didier Deschamps.

Alors que Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé qu'il quitterait l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde, le nom de son remplaçant n'est pas encore officiellement connu, mais tout laisse penser qu'il s'agira de Zinedine Zidane. Ce que confirme l'ancien joueur de l'OM Eric Di Meco.

Di Meco vend la mèche pour Zidane ? « On sait que ce sera Zizou donc l’annonce, ce n’est pas si grave que ça ! Ce n’est pas si important. Sauf que, soit tu le faisais longtemps avant la Coupe du Monde, soit tu le fais après. Je pense que Didier ne va pas être content si on le fait juste trop tard. Je trouve qu’il aurait fallu le faire en début de saison, de suite. Est-ce qu’il ne se dit pas ‘Si on commence à m’annoncer Zidane au mois de février, mars et qu’au prochain rassemblement il n’y a plus d’enjeu, les questions ne vont être que sur Zidane », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.