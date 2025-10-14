Officiel : Zidane et l'équipe de France, c'est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le choix de Luca Zidane a largement fait parler. Du haut de ses 27 ans, le fils du champion du monde 1998 a décidé de rejoindre l'Algérie. Mais tant qu'il n'avait pas joué de match officiel avec les Fennecs, un retour en arrière était possible. C'est désormais chose faite. Luca Zidane est donc officiellement international algérien.

Il y a quelques jours, l'annonce tombait à la surprise générale. Alors que son père est une légende du football français, Luca Zidane a choisi de représenter l'Algérie. Du haut de ses 27 ans, le portier de Grenade en deuxième division espagnole a été sélectionné par Vladimir Petkovic pour le rassemblement qui se déroule actuellement.

Luca Zidane a connu sa première sélection avec l'Algérie Remplaçant contre la Somalie, Luca Zidane a même connu sa première sélection ce mardi face à l'Ouganda. Un match sans enjeu pour les Fennecs, déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026, mais a tout de même permis au fils de Zinedine Zidane de faire ses grands débuts internationaux. Une première avec l'Algérie qui met également fin à la possibilité de jouer un jour avec l'équipe de France. Et pour cause, Luca Zidane ayant disputé un match officiel avec l'Algérie, il ne peut plus changer de nationalité sportive. C'est donc officiellement fini avec les Bleus.