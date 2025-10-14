Zidane : Il annonce un «danger» pour l’équipe de France

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Difficile de savoir pour l'instant quel sera le timing pour la nomination du futur sélectionneur de l'équipe de France, qui devrait sans nul doute être Zinedine Zidane. Le journaliste de Canal + Paul Tchoukriel s'interroge à ce sujet et pense que Didier Deschamps, dans l'intérêt de son groupe actuel chez les Bleus, garde une maitrise totale sur le timing de cette annonce tant attendue.

Après quatorze années en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps passera le flambeau au terme de la Coupe du Monde 2026. Zinedine Zidane a tout de suite été évoqué comme le grandissime favori pour venir lui succéder à la tête des Bleus, mais à quel moment sera-t-il nommé ? À quoi faut-il s'attendre pour le timing de cette officialisation ?

« Deschamps considère que cela pourrait mettre en danger son groupe » Sur Canal +, le journaliste Paul Tchoukriel a expliqué que Didier Deschamps devait très certainement avoir un droit de regard à ce sujet : « Peut-être que Didier Deschamps a son mot à dire sur le timing de l’annonce du prochain sélectionneur parce que lui considère que ça pourrait faciliter ou mettre en danger son groupe. C’est normal qu’il ait son mot à dire là-dessus. C’est son ressenti, c’est lui qui connaît les joueurs », explique-t-il.