OM : Fracture avec Roberto De Zerbi, la fuite à l'étranger ?

Il est en quelques mois passé du tout au rien. Devenu insignifiant sportivement parlant pour Roberto De Zerbi, Neal Maupay n'a clairement plus d'avenir à l'OM. Une situation qui n'a pas échappé au FC Séville qui, d'après les sources du journaliste Mohamed Toubache-Ter, serait intéressé par son profil en cette période de transfert.

Recruté à l'été 2024 par l'OM afin d'être la doublure d'Elye Wahi, Neal Maupay a inversé la tendance lors de la première partie de saison dernière. Roberto De Zerbi l'avait tellement à la bonne qu'il le qualifiait de fils en assurant qu'il ne quitterait pas l'Olympique de Marseille tant qu'il tiendra les rênes de l'équipe première. Depuis l'hiver 2025 et le transfert d'Amine Gouiri, le vent a tourné pour Maupay.

Maupay invisible pour De Zerbi Le natif de Versailles a vu son temps de jeu considérablement diminué jusqu'à en devenir famélique depuis le coup d'envoi de la saison 2025/2026. Deux apparitions : en Ligue 1 contre l'OGC Nice et en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. En cette période de mercato, qui fermera ses portes le 2 février prochain, Neal Maupay semble faire de l'effet à une formation espagnole.