Transfert au PSG : Son calvaire est terminé !

Au Paris Saint-Germain, un nouveau titre a été fêté jeudi dernier au Koweït. Le tout, face à l'ennemi historique qu'est l'OM : le Trophée des champions. Lucas Chevalier s'est démarqué pendant la rencontre en multipliant les arrêts dans le jeu puis au point de penalty par deux fois. De quoi permettre à Chevalier de faire taire quelques détracteurs.

Dès l'annonce de son transfert à 40M€ hors bonus, Lucas Chevalier savait pertinemment qu'une énorme pression allait être mise sur ses épaules au PSG. L'international français de 23 ans remplaçait Gianluigi Donnarumma qui a été écarté du groupe par Luis Enrique quelques jours après la venue de Chevalier.

«Il subissait un peu le jeu. Il subissait un peu la situation d’ailleurs» Elu meilleur gardien de la campagne victorieuse du PSG en Ligue des champions avec le Trophée Yachine en septembre dernier pendant la cérémonie du Ballon d'or, Gianluigi Donnarumma a laissé un gros vide à combler dans les buts du Paris Saint-Germain. Ce qui handicape Lucas Chevalier. Et notamment à ses débuts selon Jérôme Alonzo. « Lucas Chevalier, sur ses premières semaines au PSG, subissait un peu le jeu. Il subissait un peu la situation d’ailleurs. Je trouvais qu’il faisait petit sur le terrain, il ne prenait pas de place comme il faisait à Lille ».