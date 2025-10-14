Zidane annonce la fin : C’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane fait l'objet d'un véritable feuilleton. Mais le principal intéressé a lui-même mis fin au suspens : il affiche très clairement son attirance pour le poste en équipe de France, qui sera libre l'été prochain avec le départ de Didier Deschamps.

Pressenti pour venir prendre la succession de Didier Deschamps en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane semble avoir déjà tranché sur la question. En effet, au Festival Dello Sport, organisé par le journal italien la Gazzetta, l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus a évoqué son avenir en mettant un terme à tout le feuilleton : il souhaite l'équipe de France comme prochain challenge !

Zidane confirme pour l'équipe de France « Je reviendrai certainement entraîner. Moi à la Juventus? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. Je l'ai toujours dans mon cœur, car il m'a tant apporté. Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France. On verra bien », a indiqué Zidane.