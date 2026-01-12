Séparation officielle : Zidane dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait pris une décision majeure à l'été 1996 en allant relever son premier challenge à l'étranger avec une signature à la Juventus Turin, et sa rupture avec les Girondins de Bordeaux avait fait beaucoup de bruit. Zidane avait d'ailleurs accordé une interview à cette époque pour tout dire sur son départ.

L'histoire de Zinedine Zidane en Ligue 1 s'est arrêtée en 1996, et n'a plus jamais repris ! Le meneur de jeu avait alors décidé de quitter les Girondins de Bordeaux, où il s'était révélé aux yeux de l'Europe avec un excellent parcours en Coupe UEFA, pour signer à la Juventus Turin. Une rupture qui avait beaucoup fait parler à une époque où Zidane était en train de devenir l'un des joueurs majeurs du football français, et l'ancien meneur de jeu évoquait sans détour ce transfert en Italie dans les colonnes de L'EQUIPE en 1996.

« J'ai fait le choix de partir » « Si Bordeaux me manque ? Beaucoup, oui. Pas l'équipe, parce que j'ai fait le choix de partir, mais je m'aperçois que je suis très attaché à cette ville, je me sentais bien là-bas. Alain Afflelou ? Lui, je l'ai oublié. Mais en fin de compte, si j'ai vraiment tenu à un moment donné à répondre à ses mensonges , cela ne s'est pas si mal passé en quatre ans avec lui. Il faut dire que je ne suis pas difficile à vivre », a expliqué Zinedine Zidane, affichant ensuite sa fierté de signer à la Juventus Turin.