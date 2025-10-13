Mbappé : Le problème à la Zidane

Face à l’Islande ce lundi soir, l'équipe de France doit composer sans son capitaine Kylian Mbappé, blessé à la cheville lors du match contre l'Azerbaïdjan. Bixente Lizarazu souligne la difficulté de remplacer l’attaquant du Real Madrid, un problème comparable à celui de Zinedine Zidane jadis.
C’est sans Kylian Mbappé que l’équipe de France se présente en Islande pour son deuxième match de qualification à la Coupe du monde en ce mois d’octobre. Vendredi, contre l’Azerbaïdjan, le capitaine des Bleus est sorti sur blessure après avoir été touché à la cheville droite, un pépin sans gravité pour le joueur, qui a quand même fait son retour à Madrid.
« Comment compenser son absence ? On ne peut pas »
Ce lundi, Didier Deschamps va donc devoir se passer d’un attaquant supplémentaire, « un vide énorme à combler » aux yeux de Bixente Lizarazu. « Contre l'Azerbaïdjan, il a arraché les Bleus à une situation mal embarquée collectivement et on a pu voir, sur les trois derniers matches depuis le début de saison, que sa présence rassurait autant ses coéquipiers qu'elle inquiétait les adversaires. Alors, comment compenser son absence ? On ne peut pas », estime le champion du monde 1998 dans les colonnes de L’Équipe, dressant un parallèle avec Zinedine Zidane.
« On ne pouvait pas compenser celle de Zinédine Zidane à mon époque »
« Comme, pour des raisons techniques différentes, on ne pouvait pas compenser celle de Zinédine Zidane à mon époque. Quand tu as Zidane dans ton équipe, lorsque tu es défenseur, tu sais que tu vas toujours relancer sur lui parce qu'il ne perdra jamais le ballon et qu'il en fera bon usage, poursuit Lizarazu dans sa chronique. Avec Mbappé, qui a pris la pleine mesure de ce poste d'avant-centre, c'est dans un autre registre mais c'est réconfortant de se dire que lorsque le match est fermé, il peut te sauver, il peut sur une accélération, une fulgurance, te sortir du piège, même si l'équipe joue mal. Sans lui, c'est plus dur, tu as moins de marge de sécurité, tu deviens plus dépendant de la prestation collective, de ton animation offensive. Il s'agira donc pour les Bleus de trouver de nouveaux circuits de passes, de s'appuyer sur un autre élan. Sans lui, ce sera aussi à certains de plonger dans ce vide pour montrer qu'ils ont le niveau international ».