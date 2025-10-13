Mbappé : Le problème à la Zidane

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à l’Islande ce lundi soir, l'équipe de France doit composer sans son capitaine Kylian Mbappé, blessé à la cheville lors du match contre l'Azerbaïdjan. Bixente Lizarazu souligne la difficulté de remplacer l’attaquant du Real Madrid, un problème comparable à celui de Zinedine Zidane jadis.

C’est sans Kylian Mbappé que l’équipe de France se présente en Islande pour son deuxième match de qualification à la Coupe du monde en ce mois d’octobre. Vendredi, contre l’Azerbaïdjan, le capitaine des Bleus est sorti sur blessure après avoir été touché à la cheville droite, un pépin sans gravité pour le joueur, qui a quand même fait son retour à Madrid.

« Comment compenser son absence ? On ne peut pas » Ce lundi, Didier Deschamps va donc devoir se passer d’un attaquant supplémentaire, « un vide énorme à combler » aux yeux de Bixente Lizarazu. « Contre l'Azerbaïdjan, il a arraché les Bleus à une situation mal embarquée collectivement et on a pu voir, sur les trois derniers matches depuis le début de saison, que sa présence rassurait autant ses coéquipiers qu'elle inquiétait les adversaires. Alors, comment compenser son absence ? On ne peut pas », estime le champion du monde 1998 dans les colonnes de L’Équipe, dressant un parallèle avec Zinedine Zidane.