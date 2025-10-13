Kylian Mbappé remplacé, l’annonce forte de Didier Deschamps !

Axel Cornic

Touché à une cheville, Kylian Mbappé ne va pas disputer la seconde rencontre de cette trêve internationale face à l’Irlande. Une absence qui pousse Didier Deschamps à faire des changements, avec Mike Maignan qui sera le capitaine de l’équipe de France.

Après la polémique avec le PSG à la suite des blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps s’est offert une nouvelle polémique. Touché à la cheville avec le Real Madrid, Kylian Mbappé devait être ménagé par l’équipe de France, mais il a finalement été aligné titulaire contre l’Azerbaïdjan et il s’est blessé.

« Contre l'Azerbaïdjan, quand Kylian est sorti, Mike a récupéré le brassard » Il ne sera donc pas sur le terrain face à l’Islande, avec Didier Deschamps qui a décidé de faire confiance à Mike Maignan pour le remplacer ne tant que capitaine. « Mike est un leader. Contre l'Azerbaïdjan, quand Kylian est sorti, il a récupéré le brassard. Il l'a fait toute la saison dernière et le fait encore de temps en temps avec le Milan » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.