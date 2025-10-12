«Ingérable», Zinedine Zidane dit stop !

Passé notamment par les Girondins de Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, Zinedine Zidane a eu une carrière bien remplie, sans oublier ses titres en équipe de France. Mais certains auraient bien aimé voir jouer plus longtemps le numéro 10, qui a raccroché ses crampons à 34 ans après la Coupe du monde 2006.
Si Kylian Mbappé est l'immense star du moment, personne ne peut oublier Zinedine Zidane. Il a marqué des générations et reste toujours très suivi, alors qu’il absent du monde du football depuis son départ du Real Madrid en 2021, où il a été entraineur.
« J'ai toujours joué au football, j'en étais passionné »
Ainsi, sa présence ce dimanche au Festival dello Sport de Trento a fait se déplacer les foules en Italie, avec le Français qui est notamment revenu sur sa jeunesse sa passion pour le football. « Comme tous les enfants, j'ai appris à aimer le football dans la rue » a déclaré Zinedine Zidane. « Il y a 45 ans, à Marseille, j'ai toujours joué au football, j'en étais passionné. J'étais un supporter de l'OM ».
« Ce que je n'aimais pas en revanche, c'étaient les voyages, les hôtels et tout ce qui allait avec »
Celui qui a mis un terme à sa carrière à 34 ans après une finale de Coupe du monde perdue avec l’équipe de France, a surtout parlé du moment où il a compris qu’il devait dire stop. « J'avais choisi d’être footballeur, c'était ce que je voulais faire. Ce que je n'aimais pas en revanche, c'étaient les voyages, les hôtels et tout ce qui allait avec » a avoué Zidane. « À 20 ans, ça va, mais plus tard, ça devient ingérable ».