Mbappé remplacé : C'est officiel !

Sorti sur blessure contre l'Azerbaïdjan vendredi soir, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l'équipe de France et sera donc absent contre l'Islande. Par conséquent, Didier Deschamps a annoncé qui porterait le brassard en l'absence du joueur du Real Madrid. Sans surprise, il s'agit de Mike Maignan.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera absent contre l'Islande lundi soir après avoir reçu un coup à la cheville vendredi contre l'Azerbaïdjan. Par conséquent, Didier Deschamps devra non seulement réorganiser son secteur offensif, mais également nommer un nouveau capitaine.

Maignan remplace Mbappé Et si la première mission s'annonce complexe, la seconde l'est beaucoup moins puisque Didier Deschamps a d'ores-et-déjà officialisé le fait que Mike Maignan porterait le brassard de capitaine lundi soir. « C'est Mike qui va remplacer Kylian. Il a pris le relais quand Kylian est sorti vendredi », assure-t-il au micro de Téléfoot avant de justifier sa gestion de Kylian Mbappé qui a fait polémique en Espagne.