Mbappé remplacé : C'est officiel !

Sorti sur blessure contre l'Azerbaïdjan vendredi soir, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement de l'équipe de France et sera donc absent contre l'Islande. Par conséquent, Didier Deschamps a annoncé qui porterait le brassard en l'absence du joueur du Real Madrid. Sans surprise, il s'agit de Mike Maignan.
C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera absent contre l'Islande lundi soir après avoir reçu un coup à la cheville vendredi contre l'Azerbaïdjan. Par conséquent, Didier Deschamps devra non seulement réorganiser son secteur offensif, mais également nommer un nouveau capitaine.
Maignan remplace Mbappé
Et si la première mission s'annonce complexe, la seconde l'est beaucoup moins puisque Didier Deschamps a d'ores-et-déjà officialisé le fait que Mike Maignan porterait le brassard de capitaine lundi soir. « C'est Mike qui va remplacer Kylian. Il a pris le relais quand Kylian est sorti vendredi », assure-t-il au micro de Téléfoot avant de justifier sa gestion de Kylian Mbappé qui a fait polémique en Espagne.
Deschamps se justifie face à la polémique
« On peut toujours se poser la question, mais j'ai beaucoup d'échanges avec Kylian que ce soit avant ou durant la semaine concernant ses sensations. A la mi-temps, mais aussi durant le match. On n'est pas à l'abri, ça ne s'est pas aggravé et il n'a pas de douleur plus importante, mais à un moment, il y a des chocs. Avant que je le sorte, il prend un coup exactement là où il avait mal à sa cheville. Donc forcément, là, ça s'arrête tout de suite. Mais sans ce choc là, vu la forme qu'il a, il n'avait pas de souci particulier. Mais c'est le football, il y a des contacts », ajoute Didier Deschamps.