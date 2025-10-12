Polémique avec Mbappé : Deschamps sort du silence !

Sorti sur blessure vendredi soir lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan (3-0), Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'une polémique en Espagne puisque l'attaquant du Real Madrid souffrait déjà de la cheville avant le match. Mais Didier Deschamps s'est justifié.
Un peu plus d'un mois après le PSG, c'est au tour du Real Madrid d'être agacé par la gestion de Didier Deschamps. Alors qu'Ousmane Dembélé s'était blessé contre l'Ukraine le 5 septembre dernier, vendredi c'est le capitaine Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan (3-0). Touché à la cheville qui le faisait déjà souffrir, le capitaine des Bleus a quitté le rassemblement et Didier Deschamps s'est justifié de son choix de faire jouer Kylian Mbappé.
Deschamps se défend face à la polémique Mbappé
« On peut toujours se poser la question, mais j'ai beaucoup d'échanges avec Kylian que ce soit avant ou durant la semaine concernant ses sensations. A la mi-temps, mais aussi durant le match », lâche le sélectionneur de l'équipe de France au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.
«C'est le football, il y a des contacts»
« On n'est pas à l'abri, ça ne s'est pas aggravé et il n'a pas de douleur plus importante, mais à un moment, il y a des chocs. Avant que je le sorte, il prend un coup exactement là où il avait mal à sa cheville. Donc forcément, là, ça s'arrête tout de suite. Mais sans ce choc là, vu la forme qu'il a, il n'avait pas de souci particulier. Mais c'est le football, il y a des contacts », ajoute Didier Deschamps.