Polémique avec Mbappé : Deschamps sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure vendredi soir lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan (3-0), Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'une polémique en Espagne puisque l'attaquant du Real Madrid souffrait déjà de la cheville avant le match. Mais Didier Deschamps s'est justifié.

Un peu plus d'un mois après le PSG, c'est au tour du Real Madrid d'être agacé par la gestion de Didier Deschamps. Alors qu'Ousmane Dembélé s'était blessé contre l'Ukraine le 5 septembre dernier, vendredi c'est le capitaine Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan (3-0). Touché à la cheville qui le faisait déjà souffrir, le capitaine des Bleus a quitté le rassemblement et Didier Deschamps s'est justifié de son choix de faire jouer Kylian Mbappé.

Deschamps se défend face à la polémique Mbappé « On peut toujours se poser la question, mais j'ai beaucoup d'échanges avec Kylian que ce soit avant ou durant la semaine concernant ses sensations. A la mi-temps, mais aussi durant le match », lâche le sélectionneur de l'équipe de France au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.