PSG - Transfert de rêve : L’annonce phénomène africain met le feu au mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est probablement la plus grosse révélation de la CAN qui se dispute actuellement au Maroc. Qualifié pour les demi-finales avec la Côte d’Ivoire, Chris Inao Oulaï (19 ans) crève l’écran. Et l’actuel joueur de Trabzonspor rêve du PSG.

Durant cette CAN qui se déroule au Maroc, plusieurs joueurs se sont distingués à l’image du jeune Chris Inao Oulaï (19 ans) véritable révélation avec la Côte d’Ivoire. Le joueur de Trabzonspor, passé par la France à Bastia en Ligue 2, assure d’ailleurs que le PSG est sa destination de rêve.

Chris Inao Oulaï rêve du PSG « Il y a des gens qui trouvent ça bizarre mais moi j’aime bien la Ligue 1. Moi je ne suis pas attiré par la Premier League, non. Moi j’aime bien la Ligue 1 », assure-t-il dans un entretien accordé au média Bideew Sports avant d’affirmer que le PSG était son objectif absolu.