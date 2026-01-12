PSG - Transfert de rêve : L’annonce phénomène africain met le feu au mercato !

C’est probablement la plus grosse révélation de la CAN qui se dispute actuellement au Maroc. Qualifié pour les demi-finales avec la Côte d’Ivoire, Chris Inao Oulaï (19 ans) crève l’écran. Et l’actuel joueur de Trabzonspor rêve du PSG.
Chris Inao Oulaï rêve du PSG
« Il y a des gens qui trouvent ça bizarre mais moi j’aime bien la Ligue 1. Moi je ne suis pas attiré par la Premier League, non. Moi j’aime bien la Ligue 1 », assure-t-il dans un entretien accordé au média Bideew Sports avant d’affirmer que le PSG était son objectif absolu.
«J'aime bien ce nouveau PSG-là»
« Un club qui me fait rêver ? Le PSG. J'aime bien ce nouveau PSG-là qui joue vraiment bien », lâche le crack ivoirien qui explique également son passage discret en Ligue 2 à Bastia : « Pourquoi je n'ai eu assez de visibilité en Ligue 2 ? Ça, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, personne n'est venu me chercher là-bas », ajoute Chris Inao Oulaï véritable révélation de la CAN.