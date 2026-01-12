PSG : Luis Enrique annonce plusieurs renforts à Paris !

Amadou Diawara

Après sa victoire le 4 janvier en Ligue 1, le PSG va retrouver le Paris FC en 16ème de finale de la Coupe de France. Avant ce nouveau derby francilien, programmé ce lundi soir, Luis Enrique a souligné le fait que le PFC avait récupéré des joueurs, qui sont revenus de la CAN.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France, le PSG reçoit le Paris FC au Parc des Princes. Après avoir battu son voisin francilien en Ligue 1 (2-1, le 4 janvier), le club rouge et bleu le retrouve huit jours plus tard.

PFC : Kebbal, Chergui, Krasso et Traoré sont de retour Interrogé au micro de PSG TV ce dimanche après-midi, Luis Enrique a annoncé la couleur avant PSG-PFC. D'après le coach espagnol, le club emmené par Stephane Gilli sera plus difficile à battre cette fois, et ce, parce que plusieurs joueurs majeurs sont revenus de la CAN.