PSG : Luis Enrique annonce plusieurs renforts à Paris !

Après sa victoire le 4 janvier en Ligue 1, le PSG va retrouver le Paris FC en 16ème de finale de la Coupe de France. Avant ce nouveau derby francilien, programmé ce lundi soir, Luis Enrique a souligné le fait que le PFC avait récupéré des joueurs, qui sont revenus de la CAN.
Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France, le PSG reçoit le Paris FC au Parc des Princes. Après avoir battu son voisin francilien en Ligue 1 (2-1, le 4 janvier), le club rouge et bleu le retrouve huit jours plus tard.
PFC : Kebbal, Chergui, Krasso et Traoré sont de retour
Interrogé au micro de PSG TV ce dimanche après-midi, Luis Enrique a annoncé la couleur avant PSG-PFC. D'après le coach espagnol, le club emmené par Stephane Gilli sera plus difficile à battre cette fois, et ce, parce que plusieurs joueurs majeurs sont revenus de la CAN.
«Ils récupèrent quelques joueurs importants»
« Si le PFC de Ligue 1 est différent de celui en Coupe de France ? Ce sera similaire, mais ils récupèrent quelques joueurs importants. Après un match où le résultat n'est pas favorable, tu dois changer, car sinon tu es éliminé. J'espère qu'on pourra contrôler le match et développer notre jeu. C'est une compétition différente et on doit la préparer différemment », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG. Pour rappel, le Paris FC a récupéré à la fois Ilan Kebbal, Samir Chergui (Algérie), Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire) et Hamari Traoré (Mali), éliminés en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.