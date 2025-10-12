Mbappé s’en va : Scandale en Espagne !

Sorti sur blessure contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a finalement quitté le rassemblement et sera absent contre l’Islande. Une situation qui irrite particulièrement l’Espagne alors que l’attaquant du Real Madrid avait déjà ressenti une gêne à la cheville le week-end dernier.
Didier Deschamps est de nouveau confronté à une polémique concernant la gestion de ses joueurs. Ainsi, un mois après la blessure d'Ousmane Dembélé, c'est Kylian Mbappé qui a quitté ses partenaires contre l'Azerbaïdjan vendredi soir (3-0). En fin de match, l'attaquant du Real Madrid a réclamé le changement à cause d'une douleur à la cheville qui le faisait déjà souffrir ces derniers jours.
Mbappé quitte les Bleus
Et à cause de cette blessure, le capitaine de l'équipe de France a quitté le rassemblement. « Victime d’un coup à la cheville droite, Kylian Mbappé est forfait pour le match de lundi face à l’Islande », explique la FFF par le biais d’un communiqué. La gravité de la blessure de Kylian Mbappé n’est pas encore connue.
L'Espagne fulmine
Mais en Espagne, la situation fait tout de même parler. « Kylian Mbappé a quitté la sélection française pour revenir à Madrid blessé à la cheville droite. L’attaquant du Real Madrid était arrivé convalescent et s’était entraîné à part jusqu’à la veille du match », écrit ainsi AS avant de préciser que Kylian Mbappé « aurait dû être ménagé, pas exposé dans un match largement maîtrisé. » De son côté, MARCA, l’autre quotidien madrilène, parle de décision « irresponsable » de la part du staff des Bleus.