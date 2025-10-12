Mbappé s’en va : Scandale en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a finalement quitté le rassemblement et sera absent contre l’Islande. Une situation qui irrite particulièrement l’Espagne alors que l’attaquant du Real Madrid avait déjà ressenti une gêne à la cheville le week-end dernier.

Didier Deschamps est de nouveau confronté à une polémique concernant la gestion de ses joueurs. Ainsi, un mois après la blessure d'Ousmane Dembélé, c'est Kylian Mbappé qui a quitté ses partenaires contre l'Azerbaïdjan vendredi soir (3-0). En fin de match, l'attaquant du Real Madrid a réclamé le changement à cause d'une douleur à la cheville qui le faisait déjà souffrir ces derniers jours.

Mbappé quitte les Bleus Et à cause de cette blessure, le capitaine de l'équipe de France a quitté le rassemblement. « Victime d’un coup à la cheville droite, Kylian Mbappé est forfait pour le match de lundi face à l’Islande », explique la FFF par le biais d’un communiqué. La gravité de la blessure de Kylian Mbappé n’est pas encore connue.