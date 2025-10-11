Kylian Mbappé en a «rien à foutre», il n’a toujours pas digéré !

Axel Cornic

Si personne ne remet en doute son talent, Kylian Mbappé est loin de faire l’unanimité dans le rôle de capitaine de l’équipe de France. Et c’est notamment le cas pour Pascal Dupraz, qui ne semble toujours pas lui avoir pardonné l’une de ses sorties, qui avait fait beaucoup de bruit il y a un peu plus d’un an.

Si les débuts ont été fracassants, l’histoire récente entre Kylian Mbappé et l’équipe de France a surtout été marquée par les polémiques. Et cela s’est accentué depuis que Didier Deschamps a décidé de le nommer capitaine, ce qui attire encore plus le feu des projecteurs sur lui.

« Il y a un an, il nous disait qu’il n’avait pas envie de venir » Au micro de RMC ce samedi, Pascal Dupraz a rappelé l’une de ses polémiques en équipe de France. « J’ai de la mémoire, il y a un an, le 5 septembre 2024, le capitaine de l’équipe de France nous disait en conférence de presse qu’il n’avait pas envie de venir » a déclaré l’ancien coach de l’ASSE.