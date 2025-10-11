Kylian Mbappé : Le gros coup de Deschamps pour son remplaçant !

Axel Cornic

Performant avec le RC Lens depuis le début de la saison, Florian Thauvin a convaincu Didier Deschamps, qui l’a appelé après le forfait de Bradley Barcola. Et l’histoire est très belle, puisque le Champion du monde 2018 a même trouvé le chemin des filets face à l’Azerbaïdjan (3-0), avec d’ailleurs un geste de grande classe.

On ne l’avait plus vu depuis 2019. Après avoir vécu des nouvelles expériences au Mexique et en Italie, Florian Thauvin a décidé de retrouver la Ligue 1, en signant au RC Lens. Et cela semble l’avoir totalement relancé, avec donc un retour en équipe de France après six ans, grâce à ses belles prestations depuis le début de la saison.

« Il est entré avec plein d’envie et d’enthousiasme » La soirée a été parfaite pour l’ancien de l’OM et forcément, Didier Deschamps était très heureux en marge de la victoire de ce vendredi soir, sur l’Azerbaïdjan. « C’est très bien pour nous et pour lui. Il est heureux d’être là, c’est un retour. Il a toujours eu ses qualités : l’adresse devant le but. Il est entré avec plein d’envie et d’enthousiasme. Je suis content pour lui » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.