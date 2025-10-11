Kylian Mbappé : Le gros coup de Deschamps pour son remplaçant !

Performant avec le RC Lens depuis le début de la saison, Florian Thauvin a convaincu Didier Deschamps, qui l’a appelé après le forfait de Bradley Barcola. Et l’histoire est très belle, puisque le Champion du monde 2018 a même trouvé le chemin des filets face à l’Azerbaïdjan (3-0), avec d’ailleurs un geste de grande classe.
On ne l’avait plus vu depuis 2019. Après avoir vécu des nouvelles expériences au Mexique et en Italie, Florian Thauvin a décidé de retrouver la Ligue 1, en signant au RC Lens. Et cela semble l’avoir totalement relancé, avec donc un retour en équipe de France après six ans, grâce à ses belles prestations depuis le début de la saison.
« Il est entré avec plein d’envie et d’enthousiasme »
La soirée a été parfaite pour l’ancien de l’OM et forcément, Didier Deschamps était très heureux en marge de la victoire de ce vendredi soir, sur l’Azerbaïdjan. « C’est très bien pour nous et pour lui. Il est heureux d’être là, c’est un retour. Il a toujours eu ses qualités : l’adresse devant le but. Il est entré avec plein d’envie et d’enthousiasme. Je suis content pour lui » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.
« Il était très heureux de nous rejoindre »
« C’est un moment de bonheur pour lui. Il y a peu de joueurs qui étaient avec lui quand il était en équipe de France. Il les connaît quand même » a poursuivi Deschamps, au sujet d’un Florian Thauvin qui est rentré en jeu après la blessure de Kylian Mbappé. « Il était très heureux de nous rejoindre. Cela se voit. Il est épanoui. La saison dernière, il était déjà très bien avec l’Udinese. Il est de la génération un peu ancienne. Bravo à lui ! ».