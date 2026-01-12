Le PSG sauve sa femme d’un «horrible» calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2014, Angel Di Maria quittait le Real Madrid pour rejoindre Manchester United. Un passage chez les Red Devils qui n’aura finalement duré qu’une saison. En difficulté en Angleterre, El Fideo s’était engagé avec le PSG à l'été 2015. Et l’Argentin n’a pas été le seul à avoir eu énormément de mal de l’autre côté de la Manche puisque la femme de Di Maria a elle aussi vécu l’enfer.

Joueur du PSG de 2015 à 2022, Angel Di Maria y a vécu de très belles années. Meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale, l’Argentin s’est régalé. De quoi lui offrir oublier le calvaire vécu à Manchester United juste avant de signer à Paris. Di Maria n’était pas heureux chez les Red Devils et sa femme aussi vivait un cauchemar dans le nord de l’Angleterre. Le transfert au PSG a donc sauvé tout le monde...

« Manchester, c’est le pire, c’est horrible » Pour Jorgelina Cardoso, la femme d’Angel Di Maria, vivre a Manchester a été un véritable enfer. En 2020, pour Los Ángeles de la Mañana, elle était revenue sur sa terrible expérience en Angleterre, confiant : « C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester ».