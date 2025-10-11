Karim Benzema : ll annonce une séparation violente

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dix ans après cette fameuse histoire de chantage à la sextape dans laquelle Karim Benzema était impliqué et qui a provoqué le divorce brutal entre Mathieu Valbuena et l'équipe de France, l'ancien milieu offensif de l'OM se livre sans détour à ce sujet. Et il précise n'avoir plus aucune nouvelle de son ancien coéquipier, avec qui il est brouillé depuis cet épisode.

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, Mathieu Valbuena est revenu sur le feuilleton de chantage à la sextape dont il avait été victime il y a dix ans. Petit rappel des faits : Octobre 2015, en marge d’un rassemblement de l'équipe de France, l'ancien milieu offensif de l'OM et Karim Benzema échangeaient au sujet une vidéo intime du premier nommé, qui fait l’objet d’une tentative de chantage. L’affaire a fini par éclater publiquement, et Benzema s'est même retrouvé en garde à vue pour ses relations présumées avec les maîtres chanteurs de Valbuena.

« Ça m’a privé de l’équipe de France. Je n’ai plus été appelé » Mathieu Valbuena s'est confié sur ce moment compliqué de sa carrière, qui a sonné la fin de son aventure en équipe de France. Et il confie avoir vécu cette séparation de manière assez violente : « Ça a été un moment difficile, ça m’a privé de l’équipe de France. Je n’ai plus été appelé après. J’aurais préféré ne plus être en équipe de France en raison de mauvaises performances que de partir comme ça. Mais c’est la vie… C’est comme ça. Maintenant, c’est derrière moi », confie Valbuena.