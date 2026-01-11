Séparation familiale : Zinedine Zidane se lâche !

Devenu une légende du football, Zinedine Zidane avait débuté très jeune le football. Pour lui, tout avait commencé du côté de Marseille, mais voilà que rapidement, celui qui est devenu champion du monde avec l’équipe de France a dû faire ses valises. C’est ainsi que dès l’âge de 13 ans, Zidane a dû quitter le foyer familial pour poursuivre son rêve de devenir professionnel.
Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais joué à l’OM. Alors que les fans du club phocéen s’en mordent aujourd’hui les doigts, le mythique numéro 10 français a d’ailleurs rapidement quitté la Canebière. Un départ de Marseille lors duquel Zidane a quitté par la même occasion ses parents alors qu’il était encore très jeune.
« J'ai quitté la maison à 13 ans et demi »
En 2015, face aux élèves du lycée français de Madrid, Zinedine Zidane était revenu sur cette séparation avec sa famille pour devenir joueur professionnel. C’est ainsi qu’il expliquait : « Très vite, j'ai eu envie de faire du foot, mon métier. J'ai tout mis en oeuvre pour devenir professionnel. Mes parents m'ont encouragé mais quand j'ai quitté la maison à 13 ans et demi, ils ont exigé que je sois pensionnaire dans une famille. Tout le monde leur disait que j'avais des possibilités, et par la suite ils m'ont poussé ».
« J'adorais taper dans un ballon depuis tout petit »
Evoquant également ses débuts avec le football, Zinedine Zidane confiait : « Comment et quand a commencé ma carrière ? Quand j'étais tout petit, au FC Foresta, le club de mon quartier à Marseille avec des maillots jaune et vert. Aujourd'hui, ce club s'appelle « La Nouvelle Vague », il est dirigé par mon frère. Voilà où tout a commencé pour moi. On s'entraînait le mercredi après midi et on jouait le samedi. Qui m’a donné envie d’être footballeur ? Moi seul, j'adorais taper dans un ballon depuis tout petit. Mais aussi parce que dans la famille, le foot est très présent. Mon papa aime beaucoup le foot, mes frères aussi. Ils jouaient au foot mais comme j'étais le petit dernier, ils ne voulaient pas que je joue avec eux. Les choses ont changé ».