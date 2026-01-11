Séparation familiale : Zinedine Zidane se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu une légende du football, Zinedine Zidane avait débuté très jeune le football. Pour lui, tout avait commencé du côté de Marseille, mais voilà que rapidement, celui qui est devenu champion du monde avec l’équipe de France a dû faire ses valises. C’est ainsi que dès l’âge de 13 ans, Zidane a dû quitter le foyer familial pour poursuivre son rêve de devenir professionnel.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais joué à l’OM. Alors que les fans du club phocéen s’en mordent aujourd’hui les doigts, le mythique numéro 10 français a d’ailleurs rapidement quitté la Canebière. Un départ de Marseille lors duquel Zidane a quitté par la même occasion ses parents alors qu’il était encore très jeune.

« J'ai quitté la maison à 13 ans et demi » En 2015, face aux élèves du lycée français de Madrid, Zinedine Zidane était revenu sur cette séparation avec sa famille pour devenir joueur professionnel. C’est ainsi qu’il expliquait : « Très vite, j'ai eu envie de faire du foot, mon métier. J'ai tout mis en oeuvre pour devenir professionnel. Mes parents m'ont encouragé mais quand j'ai quitté la maison à 13 ans et demi, ils ont exigé que je sois pensionnaire dans une famille. Tout le monde leur disait que j'avais des possibilités, et par la suite ils m'ont poussé ».