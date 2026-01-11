Transfert impossible : L’OM lui donne d’immenses regrets !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est offert les services de Nayef Aguerd. Le Marocain n’aura alors pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des patrons de la défense olympienne. De quoi faire des envieux… au LOSC. En effet, Bruno Genesio aurait bien aimé retrouver Aguerd, sachant toutefois que le signer était une mission impossible.

A 29 ans, Nayef Aguerd a retrouvé la Ligue 1. Aujourd’hui à l’OM, le Marocain avait porté le maillot de Dijon puis du Stade Rennais. En Bretagne, le défenseur central avait alors évolué sous les ordres de Bruno Genesio. Ce dernier, désormais entraîneur du LOSC, est tombé sous le charme d’Aguerd, un joueur qu’il aurait bien aimé retrouver chez les Dogues.

« Un joueur qui a toutes les qualités modernes pour le haut niveau » Interrogé par Le Parisien, Bruno Genesio a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de Nayef Aguerd. « C’est avant tout un garçon très intelligent avec une belle personnalité et des qualités naturelles dans le leadership. Il ne parle pas beaucoup mais il est énormément écouté quand il prend la parole. Son comportement, son état d’esprit de compétiteur et de gagneur sur le terrain donne l’exemple. C’est un joueur qui a toutes les qualités modernes pour le haut niveau : il est à la fois très bon défensivement, avec un jeu de tête défensif et offensif redoutable. Il possède par ailleurs de la vitesse pour gérer la profondeur mais aussi une qualité technique très nettement au-dessus de la moyenne, ce qui en fait un footballeur extrêmement complet », a-t-il confié à propos du joueur de l’OM.