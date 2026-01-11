Hakimi - Départ du PSG : Il annonce déjà son prochain club ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un gros contrat qui court actuellement jusqu'en 2029 avec le PSG, Achraf Hakimi se projette-t-il vraiment à long terme au sein du club francilien ? Son agent, Alejandro Camaño, a récemment jeté un énorme froid en évoquant l'amour que portait le latéral droit marocain du PSG pour le Real Madrid, son club formateur. Une manière de préparer son futur départ ?

Et si Achraf Hakimi songeait déjà à un départ du PSG malgré un contrat qui court jusqu'en 2029 et un statut de cadre indispensable dans le onze de Luis Enrique ? Le latéral droit marocain de 27 ans, pur produit issu du centre de formation du Real Madrid, semble avoir gardé un fort attachement pour le club merengue. Et Alejandro Camano, l'agent d'Hakimi, a récemment jeté un gros froid sur son avenir au PSG.

« Le Real Madrid est sa maison » En novembre dernier, dans une interview pour Sport Mediaset, il ouvrait clairement la porte à un retour au Real Madrid dans un avenir proche pour Achraf Hakimi : « Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et sur son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible et le Real Madrid est sa maison, où il a commencé chez les équipes de jeunes », confiait son agent.