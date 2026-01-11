Une star du PSG provoque un clash dans le vestiaire !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, le championnat de France comptait dans ses rangs une star du nom de Zlatan Ibrahimović. Le Suédois ne laissait personne indifférent, pas même ses adversaires. Cela a donné lieu à quelques séquences drôles, comme lorsque Pascal Dupraz avait crié sur un de ses joueurs, qui avait voulu échanger son maillot avec le buteur parisien.

De 2012 à 2016, les défenses de Ligue 1 se sont fait traumatiser par un homme : Zlatan Ibrahimović. Le Suédois a été l’une des premières stars à rejoindre le projet du PSG après le rachat du Qatar et il a fait beaucoup pour le club de la capitale avec qui il a inscrit la bagatelle de 156 buts.

« Respecte-toi ! » Du fait de son immense carrière, Zlatan Ibrahimović impressionnait tout le monde en Ligue 1 et même ses adversaires. Dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a raconté comment il avait passé un savon à l’un de ses joueurs qui avait eu le malheur de demander à échanger son maillot avec la star du PSG. « Je dis à mes joueurs qu'il n'y en pas un qui ira lui demander d'échanger son maillot. Il faut se respecter. Le match suivant contre le PSG, un de mes joueurs va échanger son maillot et Ibra ne le calcule pas. Je l’ai pourri dans les vestiaires : 'T'as pas de face ? Respecte-toi !’ »