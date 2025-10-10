Scandale avec Karim Benzema, le coup de gueule sur les réseaux !

Axel Cornic

Le récent passage de Mathieu Valbuena sur RMC, a réveillé les vieux fantômes autour de ce qui est connu comme l’affaire de la sextape. Et si on parle souvent de Karim Benzema comme principal acteur de ce dossier épineux, il ne faut également pas oublier que d’autres personnes ont également été concernées.

C’est une très grosse polémique qui avait marqué le début de l’ère Didier Deschamps. En 2015, Mathieu Valbuena avait décidé de sortir du silence et de dénoncer un chantage à la sextape. Et l’un des principaux inculpés n’était autre que Karim Benzema, son coéquipier en équipe de France.

Les nouveaux aveux de Valbuena Dix ans après cette énorme affaire, Valbuena a décidé d’en reparler sur RMC. « Je suis allé au bout de mes convictions. Ces gens ont voulu me faire du mal, mais je n’ai jamais cédé. Peu importe le contenu de la vidéo » a expliqué l’ancien de l’OM et de l’équipe de France.