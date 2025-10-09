Benzema - Barcola : Le rapprochement qui fait craquer le PSG !

Depuis quelques jours, la polémique fait rage entre le PSG et la FFF concernant la gestion du cas Bradley Barcola. Et alors que la Fédération a publié un communiqué qui pointe clairement du doigt le club de la capitale, Jérôme Rothen s'agace et rappelle que ce fut déjà le cas avec Karim Benzema avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Alors qu’il semblait être l’un des rares attaquants du PSG à ne pas être blessé, Bradley Barcola a finalement quitté le rassemblement de l’équipe de France après un communiqué de la FFF qui semble pointer du doigt la gestion du PSG. Une situation qui n’est pas sans rappeler le cas Karim Benzema en 2022 comme le constate Jérôme Rothen qui fait le parallèle entre les deux affaires.
Rothen critique le communiqué de la FF pour Barcola
« Ce fameux communiqué sur le forfait de Bradley Barcola. Quand il y a un souci avec ton club, tu viens le faire constater (à Clairefontaine, ndlr) puis tu rentres à la maison. Il n’y a pas d’histoire de communiqué. Là, on rentre dans les détails. Le staff médical, c’est le même depuis quelques années. Rappelez-vous comment ils ont communiqué sur le forfait de Karim Benzema sur son forfait au Qatar. (…) Ils font des communiqués quand ça les arrange. C’est complètement sournois », lâche-t-il au micro de Rohen s'enflamme sur RMC, avant d'en rajouter une couche.
«Rappelez-vous comment ils ont communiqué sur le forfait de Benzema»
« À l’arrivée, ils disent problème chronique. Cela sous-entend qu’il aurait joué blessé. Qu’il ait une petite gêne, ça reste en interne, il y a le secret médical aussi. (…) Là, c’est un petit règlement de compte par rapport à ce qu’il s’est passé lors du dernier rassemblement. Sur le dernier rassemblement avec les blessures de Doué et Dembélé, j’en voulais plus que PSG car c’est vraiment ne pas respecter l’encadrement de l’équipe de France. Maintenant, je tiens le discours inverse. Ce n’est pas normal car le docteur de l’équipe de France, Fréderic Le Gall, il a oublié quelque chose. Dans le passé, il y avait des relations entre les clubs et les sélections, un discours fluide, transparent, mais maintenant ils ne se parlent plus. C’est Dieu le père et ça sort des communiqués qui mettent des difficultés », ajoute Jérôme Rothen.