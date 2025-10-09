Benzema - Barcola : Le rapprochement qui fait craquer le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la polémique fait rage entre le PSG et la FFF concernant la gestion du cas Bradley Barcola. Et alors que la Fédération a publié un communiqué qui pointe clairement du doigt le club de la capitale, Jérôme Rothen s'agace et rappelle que ce fut déjà le cas avec Karim Benzema avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Alors qu’il semblait être l’un des rares attaquants du PSG à ne pas être blessé, Bradley Barcola a finalement quitté le rassemblement de l’équipe de France après un communiqué de la FFF qui semble pointer du doigt la gestion du PSG. Une situation qui n’est pas sans rappeler le cas Karim Benzema en 2022 comme le constate Jérôme Rothen qui fait le parallèle entre les deux affaires.

Rothen critique le communiqué de la FF pour Barcola « Ce fameux communiqué sur le forfait de Bradley Barcola. Quand il y a un souci avec ton club, tu viens le faire constater (à Clairefontaine, ndlr) puis tu rentres à la maison. Il n’y a pas d’histoire de communiqué. Là, on rentre dans les détails. Le staff médical, c’est le même depuis quelques années. Rappelez-vous comment ils ont communiqué sur le forfait de Karim Benzema sur son forfait au Qatar. (…) Ils font des communiqués quand ça les arrange. C’est complètement sournois », lâche-t-il au micro de Rohen s'enflamme sur RMC, avant d'en rajouter une couche.