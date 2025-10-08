PSG - OM : Rabiot règle ses comptes !

Formé au PSG, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre 2024. Si son transfert vers Marseille a pu en déranger certains, le milieu de terrain de 30 ans n'y prête pas attention du tout. En effet, Adrien Rabiot est même fier d'avoir évolué à la fois au PSG et à l'OM.
Adrien Rabiot a fait ses débuts en tant que professionnel au PSG. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a été formé à Paris, avant de migrer vers Turin, du côté de la Juventus, lors de l'été 2019.
Rabiot a évolué au PSG et à l'OM
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a pris une décision fracassante : signer librement et gratuitement à l'OM. Malgré la rivalité avec le PSG, l'international français a accepté de relever le défi marseillais. D'ailleurs, comme il l'a avoué à RTL, Adrien Rabiot est fier d'avoir porté à la fois les couleurs de l'écurie rouge et bleu et celles du club ciel et blanc.
« Si cette saison à l'OM m'a changé ? Est-ce que j'ai grandi à la fois comme footballeur et en tant qu'homme ? Bah forcément, j'ai grandi en même temps que je prends de l'âge, et puis ce n'est pas un club qui laisse indifférent. Donc oui, et le fait de revenir en France aussi, de côtoyer plus de supporters français, d'être plus proche, c'était aussi quelque chose de très bien, mais ça s'est terminé comme ça. Je suis très fier de mon parcours. J'ai évolué au PSG, à l'OM, les deux plus grands clubs de France. S'il y en a que ça dérange ? Oui, mais moi, je suis très fier de ça. Mon parcours, il est magnifique. Actuellement, je suis à l'AC Milan, j'ai évolué à la Juventus, donc dans les deux plus grands clubs italiens. Pour moi, c'est un rêve. Je n'aurais jamais imaginé ça en étant plus jeune, donc je suis très fier de tout ça, même si ce n'est pas la fin que j'aurais souhaité à l'OM, mais il faut aller de l'avant, ça fait partie de la vie, et je suis fier de ce que j'ai fait », a confié Adrien Rabiot, transféré de l'OM à l'AC Milan, lors du dernier mercato estival.