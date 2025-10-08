PSG - OM : Rabiot règle ses comptes !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre 2024. Si son transfert vers Marseille a pu en déranger certains, le milieu de terrain de 30 ans n'y prête pas attention du tout. En effet, Adrien Rabiot est même fier d'avoir évolué à la fois au PSG et à l'OM.

Adrien Rabiot a fait ses débuts en tant que professionnel au PSG. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a été formé à Paris, avant de migrer vers Turin, du côté de la Juventus, lors de l'été 2019.

Rabiot a évolué au PSG et à l'OM En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a pris une décision fracassante : signer librement et gratuitement à l'OM. Malgré la rivalité avec le PSG, l'international français a accepté de relever le défi marseillais. D'ailleurs, comme il l'a avoué à RTL, Adrien Rabiot est fier d'avoir porté à la fois les couleurs de l'écurie rouge et bleu et celles du club ciel et blanc.