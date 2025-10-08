OM : Rabiot tombe de haut, il est dégouté !

Amadou Diawara

Après avoir réalisé une très belle saison avec l'OM, Adrien Rabiot a dû faire ses valises. A la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe, l'international français a été poussé vers la sortie par la direction marseillaise. Alors qu'il défend désormais les couleurs de l'AC Milan, Adrien Rabiot est revenu sur son passage à l'OM.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant à l'OM. En effet, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club marseillais, et ce, le 17 septembre de cette année-là.

Rabiot s'est régalé à l'OM Auteur d'une première saison brillante à Marseille, Adrien Rabiot a été l'un des grands artisans de la qualification de l'OM pour la Ligue des Champions 2025-2026. Toutefois, le milieu de terrain de 30 ans a été éjecté par la direction olympienne avant de pouvoir disputer la C1 sous les couleurs du club ciel et blanc. Transféré à l'AC Milan après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot s'en mord les doigts, ayant pris beaucoup de plaisir à l'OM lors du dernier exercice.