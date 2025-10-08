OM : Rabiot tombe de haut, il est dégouté !

Après avoir réalisé une très belle saison avec l'OM, Adrien Rabiot a dû faire ses valises. A la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe, l'international français a été poussé vers la sortie par la direction marseillaise. Alors qu'il défend désormais les couleurs de l'AC Milan, Adrien Rabiot est revenu sur son passage à l'OM.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant à l'OM. En effet, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club marseillais, et ce, le 17 septembre de cette année-là.
Rabiot s'est régalé à l'OM
Auteur d'une première saison brillante à Marseille, Adrien Rabiot a été l'un des grands artisans de la qualification de l'OM pour la Ligue des Champions 2025-2026. Toutefois, le milieu de terrain de 30 ans a été éjecté par la direction olympienne avant de pouvoir disputer la C1 sous les couleurs du club ciel et blanc. Transféré à l'AC Milan après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot s'en mord les doigts, ayant pris beaucoup de plaisir à l'OM lors du dernier exercice.
«J'ai pris beaucoup de plaisir»
« Mon bilan de ma saison à l'OM ? Moi, je suis ultra content de mon aventure à Marseille, des gens que j'ai pu rencontrer, de ce que j'ai pu faire sur le terrain évidemment. J'ai pris beaucoup de plaisir lors de cette saison. J'ai pu ramener Marseille en Ligue des Champions. Ce n'est pas que moi bien sur, ce n'est pas seulement mon mérite, mais j'ai participé à ça grandement. J'ai évolué dans un stade où il y a une ferveur incroyable, dans une ville où ça vibre pour l'OM, et tout ça, c'était vraiment top, et j'en garde de très bons souvenirs. C'est simplement sur cette fin là où bien sur, c'est amer, parce qu'au final, c'est surtout de l'incompréhension, comme pour tout le monde. C'est une forme de trahison quelque part », a confié Adrien Rabiot, actuel numéro 21 de l'AC Milan, lors d'un entretien accordé à RTL.