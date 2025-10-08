Bagarre à l’OM : Les nouvelles révélations d’Adrien Rabiot

Axel Cornic

En marge du rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine, Adrien Rabiot s’est livré dans un entretien accordé à RTL et M6. Il y aborde plusieurs sujets chauds et évidemment, il n’a pas pu échapper aux questions concernant son départ de l’Olympique de Marseille et la bagarre avec Jonathan Rowe.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la première polémique éclater à Marseille. Dès la 1ere journée de Ligue 1 et la défaite face au Stade Rennais (1-0), le vestiaire de l’OM a implosé, avec notamment une bagarre entre deux joueurs de Roberto De Zerbi.

Ça a pété entre Rabiot et Rowe Il s’agit évidemment de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, qui ont tous les deux quitté l’OM. Le premier a signé à Bologna, tandis que le second a rejoint son ancien entraineur Massimiliano Allegri, du côté de l’AC Milan. Et un mois et demi après cette bagarre, des nouvelles révélations ont filtré.