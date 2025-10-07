Panique à l'OM, «il va dégoupiller» ?

Amadou Diawara

L'OM de Roberto De Zerbi réalise un très bon début de saison. Ayant battu le PSG en Ligue 1, les Marseillais sont actuellement deuxièmes du championnat. En Ligue des Champions, l'OM est actuellement 12ème, et ce, grâce à son carton face à l'Ajax. D'après Florent Gautreau, l'OM montre son meilleur visage en 2024-2025, mais il peut tout de même redouter un craquage de Roberto De Zerbi.

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM de Pablo Longoria a composté son billet pour la Ligue des Champions 2024-2025. Si elle a perdu contre le Real Madrid (2-1), la bande à Mason Greenwood a cartonné l'Ajax (4-0) lors de la deuxième journée de la phase régulière en C1. Résultat, l'OM est actuellement classé 12ème.

OM : De Zerbi va craquer ? En Ligue 1, l'OM fait également forte impression. Ayant fait tombé le PSG au Vélodrome, le club emmené par Roberto De Zerbi est deuxième du championnat, à un point de son rival parisien. Si l'OM est sur un petit nuage, Florent Gautreau estime qu'il faut tout de même rester sur ses gardes : Roberto De Zerbi pouvant craquer à tout moment.