«De Zerbi voulait partir de l’OM» : Il balance en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dauphin du PSG en Ligue 1, avec un point de retard, l’Olympique de Marseille affiche une belle dynamique et tout semble sourire à Roberto De Zerbi actuellement. Mais Christophe Dugarry reste prudent au moment d’évoquer le début de saison du club phocéen et rappelle les difficultés de l’exercice passé.

L’Olympique de Marseille aurait bien souhaité prolonger sa belle série du moment. « Il y a des moments où la trêve fait du bien, elle permet de souffler et de prendre du recul. Et puis, il y a ces périodes où tu aimerais qu’elle n’arrive pas, parce que la dynamique est bonne et que tu veux enchaîner », a reconnu Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, sur Instagram. Le club phocéen est en excellente forme depuis la dernière trêve internationale de septembre, sur le fond comme sur la forme. Mais Christophe Dugarry n’oublie pas les récents problèmes rencontrés et reste prudent au moment d’évoquer Roberto De Zerbi.

« J’estime avoir été cohérent » « Vous avez tous la mémoire courte. Je vous rappelle quand même qu’au bout de trois mois, il voulait partir de l’OM, ou il a dit ‘si c’est moi le problème, je m’en vais’. N’oublions pas tout ce qui s’est passé la saison dernière. Neuf défaites, cinq-six matches nuls, rappelle le champion du monde 1998 sur RMC. Un coup c’était les ‘cojones’ qui n’étaient pas assez grosses, un coup l’arbitre, un coup on joue à cinq derrière, un coup à quatre. J’estime avoir été juste et cohérent. L’année dernière, ce que j’ai vu, ça ne m’a pas plu. Tout au long de la saison, quand on annonce un entraîneur comme le projet de l’OM, et qui arrive avec l’étiquette de grand entraîneur, avec une armée de 6-7 adjoints, et qui propose ce qu’il a proposé en termes de jeu… Sur ce que j’ai vu à l’OM, je me suis ennuyé. Après, je respecte ceux qui ont kiffé la saison dernière, qui ont vu, entre guillemets, le ‘style De Zerbi’. S’il doit y avoir un style De Zerbi, j’ai l’impression qu’il parait plus évident actuellement. (…) J’estime avoir été cohérent, et je n’ai pas de problème à dire quand ça me déplaît et quand ça me plaît, et quand je trouve ça très bien ».