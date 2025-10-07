Rabiot : Le coup de gueule de De Zerbi qui régale l’OM !

Après une période difficile aussi bien sportivement qu’en coulisses, avec l’affaire Adrien Rabiot, l’OM a redressé la barre en septembre, enchaînant les bons résultats. Roberto De Zerbi a également réussi à souder son groupe derrière lui, les joueurs ayant apprécié qu’il prenne la défense de certains d’entre eux en conférence de presse.
Le mois d’août semble déjà être un lointain souvenir à l’OM. Une période difficile marquée par des résultats décevants, avec des défaites contre Rennes (1-0) et l’OL (1-0), et surtout l’affaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui a fragilisé le vestiaire. Mais Roberto De Zerbi a réussi à ressouder son groupe, qui fait désormais corps derrière lui, comme indiqué par RMC Sport.
De Zerbi a réussi à ressouder son vestiaire
Si les joueurs de l’OM font bloc derrière leur entraîneur, c’est notamment grâce à ses sorties médiatiques. À plusieurs reprises, Roberto De Zerbi est monté au créneau en conférence de presse pour prendre la défense de certains d’entre eux qui faisaient l’objet de critiques, notamment Leonardo Balerdi.
Les joueurs ont aimé que De Zerbi prenne leur défense
Avant la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, l’entraîneur de l’OM avait également pris la défense d’Igor Paixao, mettant en avant le fait qu’il était arrivé blessé et avait besoin de retrouver du rythme. Même chose pour Amine Gouiri en marge du déplacement à Metz, lui dont le statut interrogeait plusieurs observateurs. Des prises de paroles qui ont toujours été suivies de réponse sur le terrain de la part des joueurs concernés et qui ont été très appréciées par le vestiaire.