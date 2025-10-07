Rabiot : Le coup de gueule de De Zerbi qui régale l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une période difficile aussi bien sportivement qu’en coulisses, avec l’affaire Adrien Rabiot, l’OM a redressé la barre en septembre, enchaînant les bons résultats. Roberto De Zerbi a également réussi à souder son groupe derrière lui, les joueurs ayant apprécié qu’il prenne la défense de certains d’entre eux en conférence de presse.

Le mois d’août semble déjà être un lointain souvenir à l’OM. Une période difficile marquée par des résultats décevants, avec des défaites contre Rennes (1-0) et l’OL (1-0), et surtout l’affaire entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui a fragilisé le vestiaire. Mais Roberto De Zerbi a réussi à ressouder son groupe, qui fait désormais corps derrière lui, comme indiqué par RMC Sport.

De Zerbi a réussi à ressouder son vestiaire Si les joueurs de l’OM font bloc derrière leur entraîneur, c’est notamment grâce à ses sorties médiatiques. À plusieurs reprises, Roberto De Zerbi est monté au créneau en conférence de presse pour prendre la défense de certains d’entre eux qui faisaient l’objet de critiques, notamment Leonardo Balerdi.