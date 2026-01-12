Un buteur au Paris FC : C'est terminé pour ce transfert à 25M€ !

Amadou Diawara

En quête d'un nouveau buteur, le Paris FC aurait jeté son dévolu sur Sidiki Chérif, véritable révélation du SCO d'Angers cette saison. Pour boucler le transfert du jeune talent de 19 ans lors de ce mercato hivernal, la direction du club francilien serait passé à l'offensive, formulant une offre à hauteur de 25M€. Face au refus de Sidiki Chérif de signer au PFC, Pierre Ferracci aurait décidé de faire une croix sur lui.

Formé au SCO d'Angers, Sidiki Chérif a régalé son club lors de la première partie de saison. En effet, le crack de 19 ans a enchainé les bonnes prestations avec son équipe, ayant inscrit 4 réalisations en Ligue 1. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer le Paris FC.

Mercato : Sidiki Chérif a recalé le Paris FC Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, les hautes sphères du Paris FC voudraient mettre le feu au marché. A la peine sur le plan offensif, le club présidé par Pierre Ferracci souhaiterait recruter un nouvel avant-centre, entre autres. En ce sens, le PFC aurait inscrit le nom de Sidiki Chérif sur ses tablettes. D'ailleurs, une offre d'environ 25M€ aurait même été soumise au SCO d'Angers. Toutefois, Sidiki Chérif aurait fait capoter l'opération.