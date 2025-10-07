OM - Rabiot : Le nouveau clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critiqué ces dernières semaines après avoir quitté l’OM dans un contexte très tendu, Adrien Rabiot a de nouveau fait parler de lui dimanche pour ses retrouvailles avec la Juventus Turin sous le maillot du Milan AC. L’occasion pour Daniel Riolo de le clasher de nouveau en direct sur RMC Sport.

Poussé au départ par les dirigeants de l’OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe le 15 août dernier à Rennes, Adrien Rabiot a finalement rebondi au Milan AC en fin de mercato estival. Mais le milieu de terrain de l’équipe de France et sa mère n’ont pas échappé aux critiques au moment de quitter l’OM, et notamment de la part de Daniel Riolo qui en a remis une couche sur le clan Rabiot dimanche soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Rabiot, on n’en a rien à cirer » Alors qu’Adrien Rabiot retrouvait son ancien club de la Juventus avec le maillot du Milan AC en Serie A (0-0), Riolo ne l’a pas loupé à ce sujet : « Je lisais un papier qui parlait des supporters de la Juve qui étaient interrogés au sujet des retours de Rabiot et d'Allegri à face à la Juve. Et ils disaient ‘autant Allegri ça a toujours été un homme fidèle à la Juve, autant Rabiot, on n’en a rien à cirer on n’en a aucun regret’ », lâche l’éditorialiste.