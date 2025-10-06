OM : La menace envoyée au PSG en direct !

Vainqueur de Metz vendredi, l'OM a repris sa marche en avant avec succès. Le club enchaîne les succès et affiche un niveau de jeu incroyable. Les efforts entrepris ces dernières semaines portent leurs fruits et l'OM pourrait réussir à créer la surprise cette saison en Ligue 1. Le PSG est clairement dans le viseur.
En prenant provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le match du PSG, l'OM confirme son incroyable dynamique en ce moment. Le club a réalisé des sorties convaincantes ces derniers temps et le mercato porte ses fruits. Les dirigeants n'avaient pas caché leurs objectifs cette année : rivaliser avec le club de la capitale notamment. Stephen Brun y croit.
Le PSG en danger face à l'OM ?
L'an dernier, l'OM avait déjà exprimé ses envies de rivaliser avec le PSG et de mettre à mal la domination du club de la capitale, sans succès. Mais pour cette nouvelle saison, le constat n'est pas le même puisque les difficultés parisiennes pourraient aussi servir à l'OM. « Pour l’instant De Zerbi fait mieux, mais avec mieux. Car l’équipe actuelle est beaucoup plus forte que celle de la saison dernière, avec les quelques coups sur la fin du mercato. C’est une équipe dangereuse qui peut faire la course avec le PSG » confirme Stephen Brun sur RMC.
L'OM enchaîne les grandes performances
Vainqueur du PSG le 22 septembre dernier, le jour de la cérémonie du Ballon d'Or, l'OM a confirmé ensuite, prouvant que cette victoire n'était pas un coup de chance. Les hommes de Roberto De Zerbi arrivent à bien jouer ensemble et déploient un niveau de jeu très satisfaisant. Mais pour venir à bout du PSG en Ligue 1, il faudra maintenir ce niveau durant toute la saison.