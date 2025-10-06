OM : La menace envoyée au PSG en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de Metz vendredi, l'OM a repris sa marche en avant avec succès. Le club enchaîne les succès et affiche un niveau de jeu incroyable. Les efforts entrepris ces dernières semaines portent leurs fruits et l'OM pourrait réussir à créer la surprise cette saison en Ligue 1. Le PSG est clairement dans le viseur.

En prenant provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le match du PSG, l'OM confirme son incroyable dynamique en ce moment. Le club a réalisé des sorties convaincantes ces derniers temps et le mercato porte ses fruits. Les dirigeants n'avaient pas caché leurs objectifs cette année : rivaliser avec le club de la capitale notamment. Stephen Brun y croit.

Le PSG en danger face à l'OM ? L'an dernier, l'OM avait déjà exprimé ses envies de rivaliser avec le PSG et de mettre à mal la domination du club de la capitale, sans succès. Mais pour cette nouvelle saison, le constat n'est pas le même puisque les difficultés parisiennes pourraient aussi servir à l'OM. « Pour l’instant De Zerbi fait mieux, mais avec mieux. Car l’équipe actuelle est beaucoup plus forte que celle de la saison dernière, avec les quelques coups sur la fin du mercato. C’est une équipe dangereuse qui peut faire la course avec le PSG » confirme Stephen Brun sur RMC.