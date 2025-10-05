OM - Bagarre : De Zerbi s’en mêle !

Comptant pour la septième journée de Ligue 1, le match entre Metz et l’OM a été marqué par des incidents en tribunes du stade Saint-Symphorien, entraînant momentanément l’interruption de la rencontre. Face à cette situation, Roberto De Zerbi s’est rapproché de la tribune pour essayer de calmer la situation, comme l’a expliqué le technicien italien.
La rencontre opposant Metz et l’OM (0-3) samedi soir a été interrompue pendant plusieurs minutes en raison d’incidents au stade Saint-Symphorien. À la 80e minute de jeu, alors que les Olympiens menaient déjà par trois buts d’écart, des échauffourées se sont produites en tribunes.
Incidents en tribunes lors de Metz-OM
Après des jets de projectiles proches de la surface de Geronimo Rulli, Clément Turpin a décidé d’interrompre momentanément le match. Des supporters de Metz se sont ensuite introduits en tribune latérale pour s’en prendre à des fans de l’OM qui s’y trouvaient, hors du parcage visiteur.
« Ça me semblait juste de faire quelque chose »
Plusieurs joueurs de l’OM, ainsi que Gauthier Hein, capitaine de Metz, se sont alors approchés pour essayer de calmer la situation, tout comme Roberto De Zerbi. « Qu’est-ce qu’il s’est passé à la fin du match ? J’ai vu des supporters encerclés par une dizaine de personnes. Ça me semblait juste de faire quelque chose, non ? », a expliqué le technicien italien au micro de Téléfoot.