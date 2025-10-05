OM - Bagarre : De Zerbi s’en mêle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comptant pour la septième journée de Ligue 1, le match entre Metz et l’OM a été marqué par des incidents en tribunes du stade Saint-Symphorien, entraînant momentanément l’interruption de la rencontre. Face à cette situation, Roberto De Zerbi s’est rapproché de la tribune pour essayer de calmer la situation, comme l’a expliqué le technicien italien.

La rencontre opposant Metz et l’OM (0-3) samedi soir a été interrompue pendant plusieurs minutes en raison d’incidents au stade Saint-Symphorien. À la 80e minute de jeu, alors que les Olympiens menaient déjà par trois buts d’écart, des échauffourées se sont produites en tribunes.

Incidents en tribunes lors de Metz-OM Après des jets de projectiles proches de la surface de Geronimo Rulli, Clément Turpin a décidé d’interrompre momentanément le match. Des supporters de Metz se sont ensuite introduits en tribune latérale pour s’en prendre à des fans de l’OM qui s’y trouvaient, hors du parcage visiteur.