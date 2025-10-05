OM - De Zerbi : L’annonce cash d’Amine Gouiri !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a débuté une nouvelle fois sur le banc, Amine Gouiri a été décisif après son entrée en jeu samedi lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Metz (0-3). Passeur décisif pour Matt O’Riley, l’international algérien a ensuite inscrit son premier but de la saison. Une longue disette durant laquelle il assure de ne pas avoir douté, conscient de ses qualités et de ce qu’il peut apporter à l’équipe de Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi nous avait réservé une petite surprise samedi, à l’occasion du déplacement de l’OM à Metz (0-3). C’est le jeune Robinio Vaz qui était titulaire au coup d’envoi à la pointe de l’attaque marseillaise, alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri étaient sur le banc. Aligné d’entrée mardi face à l’Ajax Amsterdam (4-0), le Gabonais a été préservé par son entraîneur, mais on aurait pu penser que l’Algérien démarrerait à Saint-Symphorien.

« Je sais de quoi je suis capable » Amine Gouri a tout de même réussi à s’illustrer après son entrée en jeu à la 64e minute, avec une passe décisive pour Matt O’Riley et son premier but de la saison « Je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Je n'ai jamais douté de moi », a assuré l’attaquant de l’OM après la rencontre. « Je savais que les buts allaient arriver et je pense que j'apporte énormément dans le jeu. Et du moment que j'avais la confiance de mes coéquipiers et du coach, je ne me prenais pas la tête et aujourd’hui je suis récompensé. Bien sûr, quand tu es attaquant tu veux toujours marquer. Je n’ai pas changé mon jeu, je suis toujours le même, c’est juste qu’il manquait les buts. Maintenant, ils vont arriver j’espère. »