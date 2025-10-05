OM : De Zerbi annonce un gros changement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, l’OM a disposé du FC Metz (0-3) avec une nouvelle victoire très convaincante. Le club phocéen poursuit sur sa belle dynamique, au plus grand plaisir de Roberto De Zerbi. Le technicien italien estime même que l’an passé, son équipe aurait été capable de perdre ce genre de duel face à un promu.

Une excellente série. Après avoir battu le PSG, Strasbourg, l’Ajax en Ligue des Champions, l’OM enchaîne avec un quatrième succès consécutif. Le club phocéen n’a laissé aucune chance au FC Metz ce samedi après-midi, et s’est largement imposé face au club lorrain. Pour Roberto De Zerbi, cette victoire démontre une grosse mentalité de la part de ses joueurs.

« L’année dernière, on aurait perdu ce match » « Je suis content parce que c’était un match difficile au-delà du score 3-0 et du fait que Metz soit dernier. L’année dernière, on aurait perdu ce match. Sans parler des nouveaux joueurs qui sont très forts, je pense qu’on a gagné en maturité », a ainsi confié l’entraîneur italien après la rencontre.