OM : Après Rabiot, une nouvelle bagarre éclate !

Après la défaite de l'OM à Rennes, Adrien Rabiot a eu un violent accrochage avec Jonathan Rowe dans un vestiaire du Roazhon Park. Alors que le calme semblait être revenu dans l'environnement marseillais, une nouvelle bagarre a éclaté ce samedi après-midi, mais cette fois au stade Saint-Symphorien de Metz.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné à Rennes. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, et ce, dans un vestiaire du Roazhon Park.

Metz-OM : Des supporters se sont battus Alors qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été vendus en Italie - le premier à l'AC Milan et le second à Bologne - une nouvelle bagarre a éclaté, mais cette fois au stade Saint-Symphorien de Metz.