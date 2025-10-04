OM : Après Rabiot, une nouvelle bagarre éclate !

Après la défaite de l'OM à Rennes, Adrien Rabiot a eu un violent accrochage avec Jonathan Rowe dans un vestiaire du Roazhon Park. Alors que le calme semblait être revenu dans l'environnement marseillais, une nouvelle bagarre a éclaté ce samedi après-midi, mais cette fois au stade Saint-Symphorien de Metz.
Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné à Rennes. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, et ce, dans un vestiaire du Roazhon Park.
Metz-OM : Des supporters se sont battus
Alors qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été vendus en Italie - le premier à l'AC Milan et le second à Bologne - une nouvelle bagarre a éclaté, mais cette fois au stade Saint-Symphorien de Metz.
Metz-OM : Le match interrompu plusieurs minutes
Comme annoncé par RMC Sport ce samedi soir, Clément Turpin a dû interrompre quelques minutes le duel entre le FC Metz et l'OM dans l'après-midi, et ce, à cause de bagarres entre supporters dans les tribunes du stade Saint-Symphorien. Ces incidents ont eu lieu après le but d'Amine Gouiri. S'ils ne concernent pas le parcage visiteur de l'OM, la présence de certains fans marseillais dans la tribune en question pourrait être une explication. Par ailleurs, des projectiles ont été jetés en direction de Geronimo Rulli, le portier de Roberto De Zerbi. Alors que Gauthier Hein a appelé au calme, la rencontre a pu reprendre et aller à son terme.