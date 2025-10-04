Pep Guardiola : Le gros coup de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nouveau venu en Ligue 1 cette saison, lui qui découvre l’élite avec Metz, Stéphane Le Mignan est admiratif de ses homologues au PSG et à l’OM, Luis Enrique et Roberto De Zerbi. À l’image de Pep Guardiola, il les considère comme des entraîneurs de « top niveau », mais n’aimerait pas échanger leurs bancs même le temps d’un match.

« Ils ont des qualités extraordinaires pour arriver à faire jouer leur équipe comme ils le font depuis plusieurs années. » Dans un entretien accordé au Parisien, Stéphane Le Mignan a vanté les qualités de Roberto De Zerbi et de Luis Enrique, dont il envie le « niveau de compétences ».

« Échanger nos bancs le temps d’un match ? Non, je n’aurais pas le niveau » L’entraîneur de Metz n’aimerait pas échanger son banc avec celui de ses homologues à l’OM ou au PSG pour autant. « Non, je n’aurais pas le niveau. On dit souvent que les entraîneurs ont des meilleurs résultats avec de meilleurs joueurs, mais ce n’est pas si simple que ça. »