Pep Guardiola : Le gros coup de l’OM !

Nouveau venu en Ligue 1 cette saison, lui qui découvre l’élite avec Metz, Stéphane Le Mignan est admiratif de ses homologues au PSG et à l’OM, Luis Enrique et Roberto De Zerbi. À l’image de Pep Guardiola, il les considère comme des entraîneurs de « top niveau », mais n’aimerait pas échanger leurs bancs même le temps d’un match.
« Ils ont des qualités extraordinaires pour arriver à faire jouer leur équipe comme ils le font depuis plusieurs années. » Dans un entretien accordé au Parisien, Stéphane Le Mignan a vanté les qualités de Roberto De Zerbi et de Luis Enrique, dont il envie le « niveau de compétences ».
« Échanger nos bancs le temps d’un match ? Non, je n’aurais pas le niveau »
L’entraîneur de Metz n’aimerait pas échanger son banc avec celui de ses homologues à l’OM ou au PSG pour autant. « Non, je n’aurais pas le niveau. On dit souvent que les entraîneurs ont des meilleurs résultats avec de meilleurs joueurs, mais ce n’est pas si simple que ça. »
« Lui et De Zerbi, à l’image de Guardiola, c’est du top niveau »
« Manager, avoir une philosophie… Je pense à Luis Enrique. Quand il a cautionné un renouvellement de son effectif dans un sens, préférant avoir une équipe que des individualités, il était sûr de son idée. Il fallait être capable de le faire, c’est une grande qualité. Lui et De Zerbi, à l’image de Guardiola, c’est du top niveau », a ajouté Stéphane Le Mignan.