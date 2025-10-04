OM - Pavard : L’improbable buzz sur les réseaux sociaux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour le lancement de sa plateforme, Ligue 1+ a décidé d’installer de nouvelles séquences, notamment la question à un joueur juste après l’échauffement. Ce qui avait donné une scène amusante avec Benjamin Pavard pour son premier match avec l’OM, qui a cumulé plus de 10 millions de vues sur les réseaux sociaux de la chaîne.

« C’est à nous de faire le travail sur le boulot. » Pas habitué aux interviews d’après-échauffement lancées par Ligue 1+, Benjamin Pavard avait eu un peu de mal à trouver ses mots, juste avant son premier match au Stade Vélodrome avec l’OM face à Lorient (4-0) : « Mais là vous m’avez pris j’étais en train de faire un sprint, je suis essoufflé ! » Une scène qui a très bien marché sur les réseaux sociaux du diffuseur du championnat de France.

« Celle de Benjamin Pavard a cumulé plus de 10 millions de vues rien que sur nos comptes » « Les directs manquaient de rituels, il fallait en installer pour créer notre identité. On a lancé de nouvelles séquences, comme la question à un joueur à la fin de son échauffement. Récemment, celle de Benjamin Pavard a cumulé plus de 10 millions de vues rien que sur nos comptes. Le micro sur l'entraîneur des gardiens ou le préparateur physique en avant-match donne de super séquences », a expliqué Jérôme Cazadieu auprès de L’Équipe.