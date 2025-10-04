Départ au Real Madrid : Le message qui a tout changé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il reste sur trois victoires consécutives avant d’affronter Metz ce samedi, l’OM a entamé sa série après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1) le 16 septembre dernier. Une rencontre avant laquelle on promettait l’enfer aux Marseillais et le staff ainsi que certains dirigeants ont insisté sur cela pour motiver les joueurs.

Peu de personnes auraient pensé il y a deux semaines que l’OM serait sur une série de trois victoires consécutives avant de se rendre à Metz ce samedi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Avec des succès face au PSG (1-0), Strasbourg (1-2) et l’Ajax Amsterdam (4-0), les Olympiens ont parfaitement négocié un enchaînement de rencontre avant lequel on leur promettait l’enfer.

Le Real Madrid comme acte fondateur C’était déjà le cas en marge du déplacement sur la pelouse du Real Madrid (2-1) le 16 septembre dernier. L’OM ne s’est pas imposé, mais le visage que les hommes de Roberto De Zerbi ont montré au Santiago Bernabéu a séduit, malgré un premier quart d’heure durant lequel Geronimo Rulli a subi les assauts de l’attaque madrilène.