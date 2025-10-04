Départ au Real Madrid : Le message qui a tout changé à l’OM !

Alors qu’il reste sur trois victoires consécutives avant d’affronter Metz ce samedi, l’OM a entamé sa série après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1) le 16 septembre dernier. Une rencontre avant laquelle on promettait l’enfer aux Marseillais et le staff ainsi que certains dirigeants ont insisté sur cela pour motiver les joueurs.
Peu de personnes auraient pensé il y a deux semaines que l’OM serait sur une série de trois victoires consécutives avant de se rendre à Metz ce samedi, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Avec des succès face au PSG (1-0), Strasbourg (1-2) et l’Ajax Amsterdam (4-0), les Olympiens ont parfaitement négocié un enchaînement de rencontre avant lequel on leur promettait l’enfer.
Le Real Madrid comme acte fondateur
C’était déjà le cas en marge du déplacement sur la pelouse du Real Madrid (2-1) le 16 septembre dernier. L’OM ne s’est pas imposé, mais le visage que les hommes de Roberto De Zerbi ont montré au Santiago Bernabéu a séduit, malgré un premier quart d’heure durant lequel Geronimo Rulli a subi les assauts de l’attaque madrilène.
« Seul contre tous », un message diffusé en interne
Comme indiqué par L’Équipe, l’OM a justement joué sur cela pour motiver les joueurs et toucher leur orgueil avant d’affronter le Real Madrid. Si tout le monde les donnait perdant, le staff et certains dirigeants ont adopté la stratégie du « seul contre tous », un message qu’ils ont répété pendant plusieurs jours et utilisé comme source de motivation afin d'essayer de faire déjouer les pronostics.