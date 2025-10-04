«Accident» à l'OM, le piège qui va faire mal ?

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM se déplace sur la pelouse du FC Metz, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren a annoncé a couleur avant cette rencontre. Le milieu de terrain de 20 ans a avoué que ce duel face à la lanterne rouge avait tout du match piège.

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria se déplace à Metz. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont rendez-vous au stade Saint-Symphorien ce samedi à 17 heures.

L'OM affronte Metz, lanterne rouge, ce samedi Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren s'est prononcé sur la confrontation entre l'OM et le FC Metz. Et le crack belge de 20 ans a reconnu que son équipe risquait l'accident si elle ne prenait pas les Grenats au sérieux.