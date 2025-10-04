«Accident» à l'OM, le piège qui va faire mal ?

Ce samedi après-midi, l'OM se déplace sur la pelouse du FC Metz, et ce, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren a annoncé a couleur avant cette rencontre. Le milieu de terrain de 20 ans a avoué que ce duel face à la lanterne rouge avait tout du match piège.
Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria se déplace à Metz. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont rendez-vous au stade Saint-Symphorien ce samedi à 17 heures.
L'OM affronte Metz, lanterne rouge, ce samedi
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren s'est prononcé sur la confrontation entre l'OM et le FC Metz. Et le crack belge de 20 ans a reconnu que son équipe risquait l'accident si elle ne prenait pas les Grenats au sérieux.
«Ce genre de match peut amener à des accidents»
« Demain (samedi), vous affrontez Metz, lanterne rouge. Est-ce un match piège ? Dans le vestiaire, tout le monde est concentré. Ce genre de match peut amener à des accidents, mais on prend Metz au sérieux. On doit aller là-bas avec 100% de concentration. Personne dans l’équipe ne pense que ce sera facile. Après avoir joué contre Paris, le Real, l’Ajax, comment garder la concentration face à un adversaire plus faible ? On a beaucoup de confiance dans l’équipe. Les grands matchs, tout le monde est concentré. Mais parfois, sur les matchs « plus petits », on peut perdre de la concentration. On a appris de nos erreurs et on doit rester sérieux pour ne pas perdre de points », a confié Arthur Vermeeren, le nouveau numéro 18 de l'OM.