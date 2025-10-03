OM : Un transfert annoncé à la surprise générale ?

Peu avant la fermeture du marché des transferts, l'Olympique de Marseille a officialisé le prêt d'Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig, avec une option d'achat avoisinant 20 millions d'euros. Présent face à la presse ce vendredi, l'entraîneur Roberto De Zerbi a affirmé que le milieu belge de 20 ans représentait l’avenir du club phocéen.
Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est activé pour boucler plusieurs renforts, dont Arthur Vermeeren, annoncé le dimanche 31 août. Le milieu belge de 20 ans a été prêté par le RB Leipzig, avec une option d’achat avoisinant 20 millions d’euros. A priori, il est difficile de savoir dès maintenant si l’aventure phocéenne de Vermeeren sera longue, mais Roberto De Zerbi a peut-être vendu la mèche ce vendredi.
« C'est aussi le futur du club »
Quelques jours après la première titularisation d’Arthur Vermeeren avec l’OM, Roberto De Zerbi s’est prononcé sur l’avenir du Belge, en tenant un discours étonnant compte tenu de sa situation contractuelle. « Sans doute qu'il jouera d'autres matchs. C'est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd'hui et demain », a confié l’entraîneur de l’OM.
« Il a encore une très grande marge de progression »
« Là en 2025 il est fort. Il a encore une très grande marge de progression. Sur le terrain, qu'il réussisse à être plus patron de l'environnement qui l'entoure. S'il devient moins timide en dehors des terrains, il pourra augmenter son rendement sur le terrain. Comme joueur, il est très fort », ajoute De Zerbi. L’OM a peut-être bien l’intention de lever cette option d’achat à l’avenir…