OM : Un transfert annoncé à la surprise générale ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu avant la fermeture du marché des transferts, l'Olympique de Marseille a officialisé le prêt d'Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig, avec une option d'achat avoisinant 20 millions d'euros. Présent face à la presse ce vendredi, l'entraîneur Roberto De Zerbi a affirmé que le milieu belge de 20 ans représentait l’avenir du club phocéen.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est activé pour boucler plusieurs renforts, dont Arthur Vermeeren, annoncé le dimanche 31 août. Le milieu belge de 20 ans a été prêté par le RB Leipzig, avec une option d’achat avoisinant 20 millions d’euros. A priori, il est difficile de savoir dès maintenant si l’aventure phocéenne de Vermeeren sera longue, mais Roberto De Zerbi a peut-être vendu la mèche ce vendredi.

« C'est aussi le futur du club » Quelques jours après la première titularisation d’Arthur Vermeeren avec l’OM, Roberto De Zerbi s’est prononcé sur l’avenir du Belge, en tenant un discours étonnant compte tenu de sa situation contractuelle. « Sans doute qu'il jouera d'autres matchs. C'est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd'hui et demain », a confié l’entraîneur de l’OM.