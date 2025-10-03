Joker à l’OM : Une recrue estivale remplacée, De Zerbi a choisi son renfort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille est contraint de revoir ses plans suite à la blessure de Facundo Medina, absent pour les deux prochains mois. Roberto De Zerbi prévoit ainsi d'intégrer Ulisses Garcia dans le groupe pour la suite de la Ligue des champions. L'OM a déjà sollicité l'UEFA pour parvenir à ses fins.

C’est un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui va devoir se passer des services de Facundo Medina pour les deux prochains mois. Sorti sur blessure face à l’Ajax Amsterdam (4-0) cette semaine, l’ancien joueur du RC Lens, arrivé durant le mercato estival, souffre d’une entorse de la cheville droite. L’OM a décidé de le remplacer pour la suite de sa campagne européenne.

Facundo Medina remplacé par l’OM Alors qu'il ne figurait pas dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour disputer la Ligue des champions, Ulisses Garcia pourrait remplacer Facundo Medina selon RMC. L’Olympique de Marseille a fait la demande auprès de l’UEFA et attend désormais la réponse.