Joker à l’OM : Une recrue estivale remplacée, De Zerbi a choisi son renfort !

L'Olympique de Marseille est contraint de revoir ses plans suite à la blessure de Facundo Medina, absent pour les deux prochains mois. Roberto De Zerbi prévoit ainsi d'intégrer Ulisses Garcia dans le groupe pour la suite de la Ligue des champions. L'OM a déjà sollicité l'UEFA pour parvenir à ses fins.
C’est un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui va devoir se passer des services de Facundo Medina pour les deux prochains mois. Sorti sur blessure face à l’Ajax Amsterdam (4-0) cette semaine, l’ancien joueur du RC Lens, arrivé durant le mercato estival, souffre d’une entorse de la cheville droite. L’OM a décidé de le remplacer pour la suite de sa campagne européenne.
Facundo Medina remplacé par l’OM
Alors qu'il ne figurait pas dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi pour disputer la Ligue des champions, Ulisses Garcia pourrait remplacer Facundo Medina selon RMC. L’Olympique de Marseille a fait la demande auprès de l’UEFA et attend désormais la réponse.
Un seul joker disponible
En principe, le règlement autorise les clubs à remplacer un joueur blessé jusqu'à la sixième journée de la phase de ligue, un joker valable une seule fois et utilisable si ledit joueur est absent au moins 60 jours. Medina est quant à lui déterminé à revenir le plus rapidement possible. « Un grand merci à tous pour vos messages de soutien. Vous pouvez compter sur moi pour revenir encore plus fort », a-t-il indiqué sur Instagram.